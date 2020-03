Regierung : Mehr Geld für Grundschullehrer in MV: Hoffnung auf Zulauf

Jahrelang haben Opposition und Gewerkschaften eine Anhebung der Einkommen der Grundschullehrer gefordert. In Mecklenburg-Vorpommern kommt nun die Angleichung an die Einkommen der Lehrer an weiterführende Schulen. Der akute Lehrermangel öffnete die Tür.

von dpa

10. März 2020, 16:40 Uhr

Im Ringen um dringend benötigte Lehrer greift Mecklenburg-Vorpommern erneut tief in seine Taschen und hofft damit auf mehr Zulauf. Nach jahrelangem Zögern beschloss die Landesregierung am Dienstag in Schwerin, die Gehälter der etwa 2600 Grundschullehrer kräftig aufzustocken. Vom kommenden Schuljahr an sollen sie nach den Einkommensklassen A13/E13 vergütet werden und damit genauso viel erhalten, wie ihre Kollegen an weiterführenden Schulen.

«Das sind spürbare Verbesserungen auf den Lohnzetteln», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) nach der Kabinettssitzung. Die Regierung mache damit deutlich, dass sie die verantwortungsvolle Aufgabe der Grundschullehrer wertschätze. Für betroffene Pädagogen ergäben sich Einkommenssteigerungen von teilweise knapp 500 Euro brutto im Monat. Alle Bundesländer hätten großen Bedarf an Lehrern und befänden sich daher in hartem Wettbewerb. Eine Gehaltsangleichung böten bislang nur wenige. «Wir wollen damit möglichst attraktiv werden für Lehrer und hoffen, dass viele den Weg zu uns finden», sagte Martin. In den folgenden Jahren benötige das Land etwa 600 bis 700 neue Pädagogen jährlich. Noch vor wenigen Jahren habe die Einstellungszahl bei 200 gelegen.

Für seine rund 12 000 Lehrer gibt Mecklenburg-Vorpommern laut Ministerium jährlich etwa 800 Millionen Euro aus. Die Zusatzkosten durch die Einkommensangleichung beliefen sich auf etwa 18 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolge aus dem jüngst verabschiedeten und auf vier Jahre gestreckten 200 Millionen Euro umfassenden Bildungspaket, erläuterte Martin. Von dem Gehaltsplus profitieren auch Pädagogen, die noch in der DDR ausgebildet wurden.

Grundschullehrer sorgten dafür, dass Kinder Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Sie schüfen damit die Basis für eine erfolgreiche spätere Schullaufbahn. «Die Arbeit mit kleinen Kindern ist eine große Herausforderung», sagte die Ministerin. Deshalb sei es wichtig, gute und motivierte Lehrer von Anfang an zu haben.

Parallel zur Einkommenssteigerung soll die Ausbildung der Grundschullehrer im Land reformiert und von neun auf zehn Semester ausgedehnt werden. Damit dauere das Studium so lange, wie das für andere Schulformen auch. Doch solle der Praxisanteil deutlich erhöht werden. Das entspreche einer Forderung bisheriger Studenten. Laut Martin steigert die Rostocker Universität ihre Ausbildungskapazität von 100 auf 150 Plätze im Eingangssemester. Zudem würden in Greifswald 75 neue Plätze für angehende Grundschullehrer geschaffen.

Die oppositionelle Linksfraktion nannte die nun beschlossene Gehaltsanpassung längst überfällig. Fraktionschefin Simone Oldenburg forderte Martin auf sicherzustellen, dass bei der Umsetzung alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. «Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass den jetzigen Lehrkräften an den Grundschulen, aber auch den künftigen die angemessene Vergütung dauerhaft erhalten bleibt», sagte sie. Oldenburg zeigte sich erfreut, dass mit der geplanten Verkürzung des Referendariats für Grundschullehrkräfte von 18 auf 12 Monate auch eine weitere Forderung ihrer Fraktion erfüllt werde.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sprach von einem guten Tag für die Grundschulen im Land. «Es geht um Solidarität, Anerkennung der Leistung und die Positionierung im Wettbewerb um den Fachkräftenachwuchs», sagte GEW-Landeschef Maik Walm. Die Änderungen in Studium und Referendariat böten Möglichkeiten, die pädagogische Qualität zu erhöhen.