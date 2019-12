Schulen : «Mehr Geld für Bildung»: GEW übergibt Unterschriften

Um ihrer Forderung nach «mehr Geld für Bildung» Ausdruck zu verleihen, übergibt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft heute mehr als 7600 Unterschriften an Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Hintergrund der Übergabe ist die geplante Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/21 in dieser Woche im Landtag.

von dpa

10. Dezember 2019, 01:32 Uhr

Eine der zentralen Forderungen der Gewerkschaft in der Petition «Respekt» ist die Verbesserung der Situation in der Lehrerschaft. Von den rund 11 000 Lehrern seien 66 Prozent älter als 50 Jahre, bis 2030 werden 8700 Lehrer in Ruhestand gehen. Es ist völlig unklar, wie viele von ihnen durch neues Personal ersetzt werden können.

Gleichzeitig sei die Lage bei der Lehrerausbildung problematisch. Je nach Lehramt erreichen zwischen 30 und 85 Prozent der Lehramtsstudenten in Mecklenburg-Vorpommern nicht das erste Staatsexamen. 25 Prozent der ausgeschriebenen Referendariatsplätze könnten nicht besetzt werden.