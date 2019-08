Tarife : Mehr Geld für Beschäftigte im Kfz-Handwerk

Die 500 Kfz-Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern bekommen mehr Geld. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich darauf, dass die Löhne und Gehälter rückwirkend von Juli 2019 bis Juni 2020 in zwei Stufen um jeweils 2,7 Prozent, mindestens jedoch 90 Euro mehr im Monat, ansteigen, wie die IG Metall Küste am Freitag mitteilte. Auch die Auszubildenden der Branche bekämen in zwei Schritten abhängig vom Lehrjahr jeweils zwischen 50 und 70 Euro mehr im Monat.

von dpa

09. August 2019, 11:18 Uhr

Dem Verhandlungsergebnis waren unter anderem zwei Warnstreiks vorausgegangen: «Das hat Kraft gekostet bei den Kollegen, aber hat eben auch zu einem guten Tarifabschluss geführt», sagte der Tarifsekretär der IG Metall Küste Friedhelm Ahrens.

Durch die steigenden Vergütungen werde das Einkommen der Kfz-Beschäftigten Mecklenburg-Vorpommerns so weiter an Westdeutschland angepasst. Nach den beiden Tariferhöhungen betrage der Einkommensunterschied zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Gesamtjahr dann nur noch 10 anstelle von 12 Prozent.