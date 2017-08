Tarife : Mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel

Das sei aus Arbeitgebersicht wirtschaftlich unrealistisch gewesen, sagte die Vorsitzende der Arbeitgeber-Kommission, Margit Kühn. Der Einzelhandel befinde sich in einer schwierigen Lage. Wegen des Strukturwandels in der Branche falle es den Unternehmen immer schwerer, ausreichend Ertrag zu erwirtschaften, um Lohnzuwächse zu finanzieren. «Der Abschluss liegt aus Sicht der Handelsunternehmen an der Grenze des Vertretbaren», sagte Kühn.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 16:08 Uhr