Tourismus : Mehr Gäste in «Land Fleesensee»: Richtfest für Projekt

Die Betreiber der Ferienanlage «Land Fleesensee» in Göhren-Lebbin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) haben ihre Geschäfte weiter ausgebaut. 2017 wurden mehr Gäste begrüßt sowie Übernachtungen und Umsatz gesteigert, wie Kai Richter als Geschäftsführer der 12.18. Investment Management GmbH (Düsseldorf) erklärte. So gab es in den Hotelanlagen knapp 282 000 Übernachtungen, rund 8000 mehr als 2016. Der Umsatz sei von 29,5 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 30,7 Millionen Euro 2017 gestiegen. «Wir sind froh, dass unser nachhaltiges Konzept vom Gast angenommen wird.»

von dpa

26. April 2018, 06:51 Uhr

Heute (17.00 Uhr) begeht das Unternehmen Richtfest für eine seiner größten Investitionen - eine rund 40 Millionen Euro Hotel-Appartementanlage mit Hafen in Waren an der Müritz. Im «Maremüritz» entstehen rund 180 Appartements, Wellnessanlagen sowie rund 150 Bootsliegeplätze. Der Tourismusverband befürwortet die Investition.