Energie : Mehr Fördermittel für Klimaschutzprojekte bewilligt

68 Kommunen und 19 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben 2018 vom Landesenergieministerium Förderzusagen für insgesamt 105 Klimaschutzvorhaben erhalten. Damit wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 8,97 Millionen Euro bewilligt, wie das Ministerium am Sonntag in Schwerin mitteilte. 2017 waren es 5,5 Millionen Euro. «Die steigende Nachfrage nach unseren Klimaschutzprogrammen zeugt davon, dass diese ein gutes Instrument sind, um das Bewusstsein für den Klimaschutz bei uns im Land zu schärfen – und Anreize für ein entsprechendes Handeln zu setzen», sagte Energieminister Christian Pegel (SPD).

von dpa

17. März 2019, 12:57 Uhr

Den größten Teil der Summe, gut 5,2 Millionen Euro, erhalten Kommunen für die Umrüstung von Außenbeleuchtungen auf LED, die zu Einsparungen bei Energiekosten und Kohlendioxid-Emission führt. Weitere rund 850 000 Euro setzen die Kommunen unter anderem für klimafreundliche Innenbeleuchtung oder die Nutzung von Biomasse-, Solar – oder Geothermieanlagen ein. Unternehmen wurden 2018 insgesamt knapp drei Millionen Euro bewilligt. Den größten Teil, fast 1,9 Millionen Euro, haben die Firmen den Angaben zufolge für Energieeffizienzmaßnahmen beantragt.