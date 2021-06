Forstwirtschaft : Mehr Feuchtigkeit: Bäume in Rostocker Heide nicht erholt

Wer Forstwirtschaft betreibt, denkt eigentlich in Jahrzehnten. Doch der Klimawandel hat die Zyklen stark verkürzt.

Rostock | Nach dem feuchten und vergleichsweise kühlen Frühjahr geht es den Bäumen in der Rostocker Heide insgesamt wieder besser, aber Fachleute sehen keine komplette Erholung. So sind die Wasserspeicher noch lange nicht aufgefüllt, was eine Auswirkung der trockenen Sommer 2018 und 2019 ist, wie Forstamtsleiter Jörg Harmuth am Freitag sagte. „Da werden wir noc...

