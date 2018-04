Kriminalität : Mehr Fälle von Überweisungsbetrug in Region Neubrandenburg

Die Polizei Neubrandenburg hat seit Beginn des Jahres gehäuft Fälle von Überweisungsbetrug registriert. In mehr als 50 Fällen hätten Kriminelle in den verschiedensten Banken versucht, Geld von Privatpersonen und Unternehmen unbemerkt ins Ausland zu überweisen. Die Täter trugen laut Polizei die IBAN-Nummern der Geschädigten auf Überweisungsscheinen ein, fälschten deren Unterschriften und warfen sie in die Überweisungsbriefkästen der Banken.

von dpa

13. April 2018, 15:53 Uhr

Jedoch sei nur in einem Fall tatsächlich auch eine Überweisung veranlasst worden, in den anderen Fällen hätten Bankmitarbeiter die Betrugsversuche rechtzeitig bemerkt, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Polizei wies daraufhin, dass Privatpersonen ihre Kontoauszüge und andere Bankdokumente vor den Entsorgung schreddern sollten, um Missbrauch zu verhindern.