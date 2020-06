EU : Mehr Einbürgerungen 2019 in MV

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU hat die Einbürgerungen von Briten in MV im vergangenen Jahr deutlich steigen lassen. Sie stellten aber nicht die größte Gruppe.

11. Juni 2020, 07:33 Uhr

Im vergangenen Jahr haben sich mehr Menschen aus anderen Ländern in Mecklenburg-Vorpommern einbürgern lassen. Im Vergleich zu 2018 stieg die Zahl um etwa 90 auf 535, wie das Statistische Landesamt auf Anfrage mitteilte. Am häufigsten ließen sich Menschen aus der Ukraine (57), dem Vereinigten Königreich (49), Polen (43), Rumänien (37) und Vietnam (33) 2019 in MV einbürgern.

Der Austritt Großbritanniens aus der EU hat die Einbürgerungen von Briten in die Höhe schnellen lassen. Laut Statistikamt waren es 2019 mehr als doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor.