Schulen : Mehr Corona-Fälle an deutsch-polnischer Schule

Das deutsch-polnische Gymnasium in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) bleibt wegen weiterer Corona-Fälle nach den Herbstferien mindestens noch eine Woche geschlossen. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Inzwischen seien zwei Lehrer und neun Schüler als «infiziert» eingestuft worden, fünf Fälle mehr als am Dienstag. Dies mache umfangreiche Nachverfolgungen nötig, auch außerhalb der Schule.

von dpa

08. Oktober 2020, 13:16 Uhr