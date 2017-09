Agrar : Mehr Betriebe machen bei der Bio-Landpartie mit

An der jährlichen Bio-Landpartie in Mecklenburg-Voprommern beteiligen sich immer mehr Höfe. In diesem Jahr öffnen am 23. September 60 Betriebe im ganzen Land ihre Tore. Besucher können sich ein Bild vom Anbau von Getreide, Kartoffeln, Obst und Gemüse machen, aber auch die ökologische Verarbeitung kennenlernen, wie der veranstaltende Bund für Umwelt und Naturschutz mitteilte. Die Höfe betreiben Bäckereien, Käsereien, Mostereien und Röstereien sowie Mühlen, Fleischereien und Brennereien. Viele der Produkte können in den Hofläden gekostet und gekauft werden.