Forstwirtschaft : Mehr als ein Drittel des Holzeinschlags wegen Waldschäden

Mehr als ein Drittel des gesamten Holzeinschlags in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr wegen Waldschäden erfolgt.

Schwerin | Der Anteil stieg im Vergleich zu 2019 von 32,1 auf 34,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin zum Tag des Baumes mitteilte, der am Sonntag begangen wird. Ein Hauptgrund waren demnach Schäden durch Insekten: 39,6 Prozent des Schadholzeinschlags seien darauf zurückzuführen, 8,6 Prozent auf Schäden durch Trockenheit. Insgesamt...

