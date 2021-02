Verteidigung : Mehr als drei Jahre Haft für Vergewaltigung von Soldatinnen

Nach einer Schießübung gibt es ein Grillfest und reichlich Alkohol. Danach kommt es auf einem Truppenübungsgelände zur Vergewaltigung von zwei Soldatinnen, ist das Landgericht Kiel überzeugt. Ein damaliger Unteroffizier wird nun verurteilt.

Todendorf | Wegen Vergewaltigung in zwei Fällen hat das Landgericht Kiel einen ehemaligen Unteroffizier der Bundeswehr zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Angeklagte zwei damals 18 und 22 Jahre al...

