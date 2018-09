Gesellschaft : Mehr als die Hälfte aller jungen Leute ehrenamtlich aktiv

Internetkurse für Senioren, Einkaufsbegleitung für Rollstuhlfahrer, Nachhilfe für Flüchtlinge: Mehr als die Hälfte aller jungen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Sozialministeriums ehrenamtlich für andere da. Rund 54 Prozent aller 14- bis 25-Jährigen engagierten sich freiwillig außerhalb von Familie, Schule und Beruf, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) nach einer Pressemitteilung am Freitagabend in Teterow. Damit liege der Nordosten über dem Bundesdurchschnitt von knapp 47 Prozent in dieser Altersgruppe.

von dpa

29. September 2018, 11:56 Uhr

Die Zahlen stammten aus dem jüngsten Länderbericht zum Deutschen Freiwilligensurvey, der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt werde, sagte Drese. Die Zahl sei beeindruckend und widerlege die These von einer ichbezogenen Generation.

Drese zeichnete in Teterow jugendliche Ehrenamtler aus. Unter dem Motto «Engagement ist cool - Jugend trägt Verantwortung» waren zuvor die Einwohner des Landkreises Rostock aufgerufen worden, Vorschläge für die Auszeichnung zu unterbreiten.