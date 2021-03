Rassismus : Mehr als 20 Veranstaltungen in MV gegen Rassismus

Bis Ende März sollen mehr als 20 Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern auf den Kampf gegen Rassismus aufmerksam machen.

Schwerin | Dabei gehe es im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus etwa um Workshops, Kurzfilme und einen Schweigemarsch, wie das Sozialministerium am Montag in Schwerin mitteilte. „Die Ablehnung von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Menschen mit anderer Hautfarbe, findet sich leider noch oft in der Mitte der Gesellschaft. Alltagsrassismus hat vi...

