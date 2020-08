Kriminalität : Mehr als 20 Tonnen Baggermatten aus Hartholz gestohlen

Diebe haben in Vorpommern vermutlich mit schwerer Technik sogenannte Baggermatten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 20 Tonnen gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lagen die jeweils vier Meter langen Matten aus Bongossi-Holz auf einer Rohrleitungsbaustelle bei Stolpe an der Peene. Insgesamt seien knapp 50 dieser Fahrhilfen für Bagger auf unwegsamem und manchmal schlammigem Untergrund am Mittwoch verschwunden.

von dpa

13. August 2020, 15:16 Uhr