Geschichte : Mehr als 1300 Kriegstote auf Gedenkstätte bestattet

Auf der großen Kriegsgräberstätte Stare Czarnowo nahe Stettin (Szczecin) in Polen sind am Mittwoch die Gebeine von 1343 Opfern des Zweiten Weltkriegs bestattet worden. Unter den Kriegstoten seien auch 141 Zivilisten, teilte die Staatskanzlei in Schwerin mit. Die Kriegsgräberstätte, die vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Mecklenburg-Vorpommern betreut wird, biete Platz für rund 32 500 Gräber. Im Jahr 2000 sei mit den Umbettungsarbeiten begonnen worden.

von dpa

18. April 2018, 13:05 Uhr

Kriegstote aus den polnischen Gebieten Danzig, Pommern und Westpreußen werden dort zusammengelegt. Für zivile deutsche Kriegsopfer sei ein gesondertes Grabfeld angelegt worden. Dort hätten auch die Menschen, die in der Marienburg/Malbork geborgen worden seien, ihre letzte Ruhestätte gefunden. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) sagte in seiner Rede: «Wir trauern um die Toten und teilen den Schmerz mit den Hinterbliebenen. Diese Zeremonie mahnt uns, wie wertvoll Frieden ist und wie wichtig es ist, ihn zu erhalten.»