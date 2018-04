Ausstellungen : Mehr als 12 000 Besucher bei «Rostock Kreativ»

Rostock (dpa/mv) - Mehr als 12 000 Besucher haben sich in den vergangenen Tagen in der Rostocker Kunsthalle die Hobbykunst-Ausstellung «Rostock Kreativ» angesehen. «Es war ein begeisterndes Fest», sagte Kunsthallenchef Uwe Neumann am Sonntag zum Abschluss der seiner Überzeugung nach größten Hobbykunst-Schau Deutschlands. Insgesamt wurden in den eineinhalb Wochen 675 Werke ausgestellt. Die Vielfalt an Techniken oder Motiven war so groß wie beim Wetter, wie Neumann mit Blick auf die Wetterkapriolen der vergangenen Tage erklärte. Während vor einer Woche noch ein Schneechaos mit mehr als 30 Zentimetern Neuschnee herrschte, gab es am Abschlusssonntag Sonne satt mit rund 20 Grad.

von dpa

08. April 2018, 16:21 Uhr

Wie in den vergangenen Jahren hatten die Besucher die Möglichkeit, erste Preise in den Kategorien Malerei, Fotografie und Skulptur zu bestimmen. Anlässlich des 800. Stadtgeburtstags von Rostock in diesem Jahr gab es auch eine entsprechende Sonderkategorie.