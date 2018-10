Verkehr : Mehr als 110 Lichtverstöße an Rädern und Autos an einem Tag

von dpa

02. Oktober 2018, 15:40 Uhr

Zum Auftakt einer landesweiten Schwerpunktkontrolle hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern am Montag 110 Licht-Sünder im Verkehr erwischt. Dies zeige, dass noch nicht allen Verkehrsteilnehmern die Gefahren einer unzureichenden Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit bewusst sind, teilte die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mit. So wurden bei einer Kontrolle vor einer Schule in Grevesmühlen 14 Fahrradfahrer mit fehlender oder unzureichender Beleuchtung angehalten. Vier Autos und neun LKWs wiesen ebenfalls Mängel auf. Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden 73 Mängel an der Beleuchtung von Fahrzeugen entdeckt. Allein in Demmin waren 15 Kinder mit unbeleuchteten Fahrrädern auf dem Weg zur Schule. Die Kontrollen zum Themenschwerpunkt «Lichttechnische Einrichtungen» werden von der Polizei bis Ende Oktober durchgeführt.