Geschichte : Mehr als 1000 Ratsuchende in Sachen DDR-Geschichte

von dpa

02. Februar 2018, 00:22 Uhr

Das Interesse an der Klärung von Geschehnissen und Schicksalen während der DDR-Zeit bleibt hoch. Mehr als 1000 Ratsuchende haben sich im vergangenen Jahr an die Behörde der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern gewandt. Von diesen suchten allein 453 Unterstützung bei Rehabilitierungsverfahren und zur Schicksalsklärung, wie Behördenleiterin Anne Drescher mitteilte. Heute will sie in Schwerin eine Bilanz des Jahres 2017 und der Arbeit der vergangenen 25 Jahre ziehen. Seit der Wende seien insgesamt mehr als 25 000 Betroffene beraten worden. Mancher könne sich erst jetzt mit dem damals Geschehenen beschäftigen. Drescher forderte deshalb, Antragsfristen in den Rehabilitierungsgesetzen aufzuheben.