Arbeitsmarkt : Mehr als 10 000 Leiharbeiter in Mecklenburg-Vorpommern

Mehr als 10 000 Beschäftigte arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern als Leiharbeitnehmer. Seit 2010 bewegt sich ihre Zahl zwischen 10 000 und 10 800, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, die am Freitag in Schwerin veröffentlicht wurde. Am Stichtag 30. Juni 2016 waren es 10 117. Das waren 2,2 Prozent weniger als Jahr davor.