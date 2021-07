Landtag : Medizinische Versorgung in MV bedarf dringender Reformen

Die Enquetekommission des Landtags zur Zukunft der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern drängt Regierung, Krankenkassen, Kliniken und Ärzteverbände zum Handeln.

Schwerin | „Es gibt kein Erkenntnisdefizit. Es geht um die Umsetzung“, sagte der Kommissionsvorsitzende Jörg Heydorn (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des knapp 200 Seiten langen Abschlussberichts. Der zunehmende Personalmangel in Arztpraxen und Kliniken und die demografische Entwicklung mit einer immer älter werdenden Bevölkerung lasse darauf...

