Wetter : Medizinische Hotline zur Hitzewelle

von dpa

25. Juli 2018, 17:05 Uhr

Weil die aktuelle Hitzewelle den menschlichen Organismus strapaziert, schaltet die Krankenkasse Barmer von Donnerstag an eine medizinische Hotline. Unter der Telefonnummer 0800 8484 111 informieren Ärzte über konkrete gesundheitliche Risiken durch die Hitze, was man im Notfall tun sollte und wie man am besten vorbeugt, wie ein Sprecher der Kasse in Schwerin am Mittwoch mitteilte. Die Hotline sei bis zum 2. August jeweils von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr geschaltet. Gerade für Kinder, ältere Menschen, chronisch Kranke und Personen mit Kreislaufproblemen könnten die hohen Temperaturen gefährlich werden. Die Hotline sei kostenlos und stehe allen Interessierten offen.