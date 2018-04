Prozesse : Medien: Wohnung von Ex-AfD-Abgeordneter Arppe durchsucht

Die Bundesanwaltschaft hat am Montag nach Medienberichten die Privatwohnung des früheren AfD- und heute parteilosen Landtagsabgeordneten Holger Arppe in Rostock durchsucht. Die Durchsuchung mehrerer Wohnungen stünden im Zusammenhang mit Ermittlungen zur sogenannten Prepper-Szene, hieß es am Dienstag auf Nachfrage. Zunächst hatten der NDR und der «Nordkurier» berichtet. Sie zitierten Arppe, dass bei ihm ein Laptop, ein weiterer Computer und ein Handy beschlagnahmt worden seien. Inzwischen habe er die Geräte zurückbekommen. Er gilt den Medienberichten zufolge nicht als Verdächtiger, sondern als Zeuge.

von dpa

24. April 2018, 16:50 Uhr

Die neuerlichen Durchsuchungen gehen offenbar auf Ermittlungen der Bundesanwaltschaft in der Prepper-Szene vom August 2017 zurück. Es gibt den Verdacht gegen zwei Männer, die zu dieser Szene gehören und die für den Fall des Zusammenbruchs der staatlichen Ordnung die Ermordung von Personen aus dem linken Spektrum geplant haben sollen. Es soll sich dabei um einen suspendierten Polizisten und einen Kommunalpolitiker handeln.

Der Linken-Landtagsabgeordnete Peter Ritter forderte das Innenministerium in Schwerin erneut auf, der Prepper-Szene im Land mit mehr Nachdruck nachzugehen. So gebe es weiterhin eine Reihe offener Fragen: «Zum Beispiel nach den angeblich vorbereiteten «Todeslisten» gegen Personen aus dem linken Spektrum. Obwohl dies dringend erforderlich wäre, erhielten wir bislang keine Antworten. Höchste Zeit für eine umfassende Aufklärung», mahnte Ritter.

Arppe muss sich in einem Berufungsprozess vom 30. April an vor dem Landgericht Rostock wegen Volksverhetzung verantworten. Er war im Mai 2015 vom Amtsgericht Rostock wegen eines volksverhetzenden Kommentars zu 2700 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Arppe hatte dies bestritten.