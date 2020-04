Flüchtlinge : Medien: Schweriner Landtag will Flüchtlingsheim besuchen

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern will sich ein Bild von der Lage im Asylbewerber-Erstaufnahmeheim in Schwerin machen. Das vermeldete der «Nordkurier» am Freitag online. Nach Informationen der Zeitung soll je ein Vertreter der im Landtag sitzenden Fraktionen am kommenden Donnerstag einen Blick in das Innere des weitläufigen Areals vor den Toren der Landeshauptstadt in Stern-Buchholz werfen können. Darauf habe sich der Innenausschuss nach einer Telefonkonferenz geeinigt.

von dpa

10. April 2020, 11:23 Uhr

In der Einrichtung war die Anzahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Bewohner zuletzt auf 43 gestiegen. Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern hatte kritisiert, die Hygiene- und Quarantäneanordnungen in Stern-Buchholz würden nur mangelhaft eingehalten. Diese Vorwürfe hatte Innenstaatssekretär Thomas Lenz nach einem Besuch vor Ort zurückgewiesen.