Konflikte : Medien: Pilger aus Schwerin in der Türkei inhaftiert

Ein 55 Jahre alter Pilger aus Schwerin soll nach Informationen der «Bild am Sonntag» auch zu den in der Türkei inhaftierten Deutschen gehören. David B. war den Angaben zufolge bereits im April festgenommen worden. Er war demnach über Bulgarien in die Türkei gereist und wollte nach Jerusalem. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, «uns ist der Fall bekannt, er wird auch konsularisch betreut». Zu den Tatvorwürfen gegen B. machte das Ministerium keine Angaben.

Bericht der "Bild am Sonntag"

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 13:15 Uhr