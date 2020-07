Theater : Mecklenburgisches Staatstheater: Spielzeitstart 20. August

Das Mecklenburgische Staatstheater beendet die Corona-Zwangspause und spielt vom 20. August an wieder live vor Publikum. «Mit Einschränkungen, unter Einhaltung sämtlicher Regeln und deshalb in mancher Hinsicht ungewöhnlich - aber dennoch ist es Theater!», erklärte Theatersprecher Johannes Lewenberg am Dienstag. Bis Dezember gelte zunächst ein Sonderspielplan. Dieser sieht kürzere Stücke und weniger Publikum vor.

von dpa

28. Juli 2020, 12:18 Uhr