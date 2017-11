Umwelt : Mecklenburgische Seenplatte ziert neue Briefmarke

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 15:47 Uhr

In Neustrelitz ist am Donnerstag eine Briefmarke mit einem Bild der Mecklenburgischen Seenplatte präsentiert worden. Die Sondermarke zeigt eine «stimmungsvolle Ansicht» des Mühlensees bei Speck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), wie das Umweltministerium mitteilte. Die Marke sende einen Eindruck des größten deutschen Nationalparks mit mehr als 1100 Seen um die Welt, sagte Jürgen Buchwald, Staatssekretär im Schweriner Umweltministerium. Fotografiert hat das Motiv Norbert Rosing.

Mitteilung des Umweltministeriums