Agrar : Mecklenburger Landpute eröffnet neue Verarbeitungshalle

Severin (dpa/mv) - Die Firma «Mecklenburger Landpute» eröffnet am Freitag in Severin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine neue Verarbeitungshalle. Das 1990 gegründete Familienunternehmen zählt nach Angaben das Agrarministeriums heute zu den erfolgreichsten Geflügelschlacht- und -verarbeitungsstätten im Land. Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte am Donnerstag, genau das wünsche er sich: Die Produktion und Veredlung vom Ei bis zur Wurstscheibe im eigenen Land.

von dpa

01. November 2018, 16:45 Uhr

Sein Ministerium habe das Unternehmen in Severin aktiv begleitet und mit Fördermitteln von mehr als 4,7 Millionen Euro unterstützt. «Damit konnten Investitionen von mehr als 17 Millionen Euro realisiert werden», sagte der Minister. In den Anfangsjahren hätten 17 Mitarbeiter wöchentlich 150 Puten geschlachtet und auf Wochenmärkten verkauft. Heute werde das Fleisch zu Wurst, Räucherwaren und anderen Spezialitäten veredelt. Die Zahl der Mitarbeiter sei auf 230 gewachsen.