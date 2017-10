Tourismus : Mecklenburg-Vorpommern wird erstes Partnerland der ITB

Als erstes deutsches Bundesland wird Mecklenburg-Vorpommern Partnerland der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin. Die ITB stelle die ideale Plattform dar, um die Region den Medien und Besuchern zu präsentieren und ihre Bedeutung als überaus gastfreundliche und vielfältige Urlaubsregion zu bekräftigen, sagte ITB-Manager Martin Buck am Donnerstag in Rostock.