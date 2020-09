Mit einer groß angelegten Kampagne macht der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern nach dem Ende der Hochsaison auf Kurzreisen in den Nordosten aufmerksam. Unter dem Motto «Das Schönste am Herbst» werde unter anderem mit großflächigen Plakaten und Infoscreens in Berlin und Hamburg geworben, teilte der Landestourismusverband mit.

von dpa

05. September 2020, 10:10 Uhr