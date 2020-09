Mecklenburg-Vorpommern will beim Bund für mehr Zebrastreifen in kleinen Dörfern werben. Viele Orte im Nordosten würden von Landes- oder Bundesstraßen durchschnitten, sagten Politiker verschiedener Parteien am Mittwoch im Landtag. Das Überqueren sei oftmals ein Geduldsspiel und nicht immer ungefährlich.

von dpa

23. September 2020, 17:22 Uhr