Bundesländer : Mecklenburg-Vorpommern profitiert vom Länderfinanzausgleich

Mecklenburg-Vorpommern hat 2017 erneut kräftig vom Finanzausgleich zwischen den Bundesländern profitiert. Wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte, flossen im Vorjahr rund 523 Millionen Euro aus Steuereinnahmen wirtschaftsstarker Länder in den Nordosten.

von dpa

22. März 2018, 18:28 Uhr

Das waren 30 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Im Haushaltsplan hatte die Landesregierung für 2017 lediglich Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich von 467 Millionen Euro eingeplant. Auch die eigenen Steuereinnahmen flossen üppiger und das Land gab weniger aus als erwartet, so dass der Etat von Mecklenburg-Vorpommern bei einem Gesamtvolumen von knapp acht Milliarden Euro ein Plus von 600 Millionen Euro ausweist.

Mit Hilfe des Länderfinanzausgleichs wird Geld von reichen zu armen Bundesländern umverteilt. Wegen der guten Wirtschaftslage und den damit sprudelnden Steuern wuchs die Verteilmasse von 2016 zu 2017 um knapp 600 Millionen auf 11,2 Milliarden Euro. Bayern war mit 5,9 Milliarden Euro erneut größter Geber im Finanzausgleich. Weitere Geberländer waren Baden-Württemberg (2,8 Milliarden) und Hessen (2,5 Milliarden). Auch Hamburg war anders als im Vorjahr mit 40 Millionen Euro Geberland. Größter Profiteur war erneut der Stadtstaat Berlin, der allein 4,2 Milliarden Euro erhielt.

Der aktuelle Verteilungsmodus hat aber nur noch bis 2019 Bestand. Vor allem Bayern und Hessen hatten auf Änderungen gedrungen, um selbst mehr vom eigenen Wirtschaftswachstum profitieren zu können. Von 2020 an gleicht maßgeblich der Bund die unterschiedliche Steuerkraft der Länder aus.