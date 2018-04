Justiz : Mecklenburg-Vorpommern lieferte im Vorjahr 26 Straftäter aus

Die Sicherheitsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern haben im vorigen Jahr 26 verdächtige Personen und verurteilte Straftäter an andere Staaten ausgeliefert. Damit sei zwei Dritteln aller Ersuchen aus dem Ausland entsprochen worden, berichtete die «Schweriner Volkszeitung» am Montag unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft in Rostock. 2016 habe es bei 25 Auslieferungsersuchen 15 Überstellungen ins Ausland gegeben. Dabei handele es sich in der Regel um ausländische Staatsbürger, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Christine Busse der Deutschen Presse-Agentur. Doch könnten auch Deutsche ausgeliefert werden, wenn sie sich in dem jeweiligen Land strafbar gemacht haben.

von dpa

09. April 2018, 12:54 Uhr

Am häufigsten wurden demnach in Deutschland entdeckte mutmaßliche Straftäter nach Polen ausgeliefert. In den meisten Fällen werde den Festgenommenen Diebstahl vorgeworfen. «In den letzten zwei Jahren sind von hier aus keine Personen ausgeliefert worden, denen Kapitalverbrechen wie Mord zur Last gelegt wurden», zitiert das Blatt Busse.

Über Auslieferungen entscheidet das Oberlandesgericht auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft. Liegen Ersuchen von Nicht-EU-Mitgliedern vor, muss die Bundesregierung einer Auslieferung zustimmen. Generell nicht ausgeliefert werde nach Afghanistan, Usbekistan oder Nordkorea.

Das Thema Auslieferung war im Zusammenhang mit dem katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont aktuell geworden. Der 55-Jährige war Ende März in Schleswig-Holstein festgenommen worden, weil ein von Spanien ausgestellter europäischer Haftbefehl vorlag. Puigdemont war am Freitag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden, darf Deutschland aber nicht verlassen.