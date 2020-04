Bildung : Mecklenburg-Vorpommern legt Hygieneplan für Schulen vor

Mithilfe eines Hygieneplans will das Bildungsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern die Wiedereröffnung der Schulen vorbereiten. «Voraussetzung für die Öffnung der Schulen sind klare Vorgaben für den Gesundheits- und Infektionsschutz vor Ort», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Sonntag. «Dem Bildungsministerium war es vor diesem Hintergrund zentral wichtig, dass es einen einheitlichen Hygieneplan im Land für die Schulen gibt.» Mecklenburg-Vorpommern will die Schulen vom 27. April an schrittweise öffnen.

von dpa

19. April 2020, 16:45 Uhr

Der Hygieneplan enthält Aussagen zur persönlichen Hygiene, zur Raumhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, Infektionsschutz in den Pausen, zum Sportunterricht und zur Wegeführung in den Schulen. So soll in den Klassen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Sportunterricht wird nicht stattfinden. Der Einsatz von Lehrern, die älter als 60 Jahre sind, erfolgt auf freiwilliger Basis.

Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern