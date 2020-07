In Mecklenburg-Vorpommern können Straftäter, die wegen nicht gezahlter Geldstrafen hinter Gitter müssten, nicht auf dauerhafte Haftverschonung hoffen. «Ein Gnadenerlass wie in Berlin ist derzeit in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorgesehen», sagte Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner am Mittwoch.

von dpa

01. Juli 2020, 17:40 Uhr