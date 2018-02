Tourismus : Mecklenburg-Vorpommern im Zentrum der Tourismusmesse ITB

von dpa

27. Februar 2018, 13:20 Uhr

Mit Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals ein deutsches Bundesland Partner-Land der weltgrößten Tourismusmesse ITB, die am 7. März in Berlin beginnt. Damit rücke der Nordosten mehr denn je auch in den Fokus des internationalen Fachpublikums, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung des Messeprogramms in Schwerin. Diese Chance wolle das Land beherzt nutzen, um der Erfolgsgeschichte des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Das Küstenland gilt zwar als beliebtestes Ferienreiseziel in Deutschland, ausländische Gäste finden bislang aber noch eher selten den Weg in den Nordosten. Von den im Vorjahr knapp 30 Millionen Übernachtungen im Land wurden lediglich eine Million von Feriengästen aus dem Ausland gebucht. Auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) sieht auf diesem Gebiet noch Potenzial und will insbesondere in der Schweiz und in Österreich das Marketing verstärken.