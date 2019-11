Gesellschaft : Mecklenburg-Vorpommern fällt im «Glücksatlas» wieder zurück

Entgegen dem Bundestrend hat die Zufriedenheit der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wieder abgenommen. Wie aus dem neuen «Glücksatlas» hervorgeht, dessen neunte Ausgabe am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, wurden die allgemeinen Lebensumstände im Nordosten auf einer Skala zwischen 0 und 10 mit durchschnittlich 6,87 bewertetet. Das waren 0,09 Punkte weniger als bei der Befragung im Jahr 2018. Damit fiel Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich von bundesweit 19 Regionen auf den 18. Platz zurück. Dahinter folgt nur noch Brandenburg mit einem Wert von 6,76. Bundesweit nahm die Zufriedenheit zu, von 7,05 auf nun 7,14 Punkte. Die zufriedensten Menschen leben laut Glücksatlas weiterhin in Schleswig-Holstein, wo 7,44 Punkte erreicht wurden.

von dpa

05. November 2019, 12:18 Uhr

Für den Report, den die Uni Freiburg im Auftrag der Deutschen Post erstellte, wurden Daten einer großen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und aktuelle eigene Erhebungen mit insgesamt mehreren Tausend Befragten ausgewertet.