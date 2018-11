Justiz : Mecklenburg-Vorpommern bekommt 16 neue Güterichter

Bis Mai 2019 sollen in Mecklenburg-Vorpommern 16 weitere Güterichter ausgebildet werden. «Es gibt genügend Anwendungsbereiche für die außergerichtliche Mediation, von Familienstreitigkeiten über Konflikte in der Arbeitswelt bis hin zu Verfahren in der Wirtschaft», sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Samstag. Künftig soll es im Nordosten mehr als 90 Güterichter geben.

von dpa

17. November 2018, 11:24 Uhr

Nach Angaben des Justizministeriums erledigten die Güterichter der Zivil- und Fachgerichte im vergangenen Jahr im Land rund 350 Verfahren. Im Vorjahr waren es 50 Fälle weniger. «Mit diesen geringen Fallzahlen liegt Mecklenburg-Vorpommern im bundesweiten Trend», sagte Hoffmeister. «Beteiligten muss aufgezeigt werden, dass die Auseinandersetzungen oftmals interessengerechter und nachhaltiger durch ein Güterichterverfahren als durch Urteil abgeschlossen werden können.»