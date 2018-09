Kriminalität : Massenschlägerei zwischen zwei Gruppen in Neukölln

Man kann Konflikte auf juristischem Weg, mit Streitschlichtern oder mit privaten Gesprächen lösen. Immer wieder setzen ganze Gruppen aber lieber auf die gewalttätige Auseinandersetzung.

04. September 2018, 11:22 Uhr

Erneut hat es in Berlin eine Massenschlägerei zwischen zwei größeren Gruppen gegeben. Dabei griffen 20 bis 30 junge Männer am Montagabend in Neukölln gezielt eine zweite Gruppe an. Gegen 19.00 Uhr kamen die Angreifer am Neuköllner Rathaus an der Karl-Marx-Straße an und stürmten auf die andere Gruppe, die auf der Treppe zum Gebäude saß, los. Mit Messern und Flaschen gingen die Beteiligten aufeinander los, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Gruppe der Angegriffenen floh schließlich.

Die alarmierte Polizei traf noch drei leicht verletzte Männer im Alter von 24, 25 und 31 Jahren aus der zweiten Gruppe an. Einer hatte einen Messerstich ins Gesäß erhalten.

Die Hintergründe waren vorerst noch unklar. «Wir haben gar keine Erkenntnisse», sagte ein Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang mit Schlägereien zwischen arabischen Großfamilien oder Schüssen aus einem Auto in Neukölln gab, ist unbekannt. Die drei leicht verletzten Männer sind Iraker, gehören also eher nicht zu einer der Großfamilien, die kurdisch-libanesischer oder palästinensischer Herkunft sind.

Erst am Sonntagabend war ein Streit zwischen zwei polizeibekannten Clans in Kreuzberg eskaliert. Die Familienmitglieder gingen in der Graefestraße mit Fäusten, Pfefferspray, Schlagstöcken und einer Axt aufeinander los. Ein Mann drohte mit einer Schusswaffe. Erst ein Großaufgebot der Polizei brachte die Lage unter Kontrolle. Anschließend stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung eines Verdächtigen.