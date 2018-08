Kriminalität : Maskierter überfällt Einkaufsmarkt in Drögeheide

von dpa

30. August 2018, 09:01 Uhr

Ein Maskierter hat im Torgelower Stadtteil Drögeheide (Kreis Vorpommern-Greifswald) einen Einkaufsmarkt überfallen. Der Täter bedrohte die Mitarbeiter am Mittwochabend kurz vor Ladenschluss mit einem Messer, erbeutete Bargeld und floh zu Fuß, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Fahndung sei bisher erfolglos geblieben. Der Mann habe bei dem Überfall eine Skimaske getragen. Er soll mehrere Hundert Euro erbeutet haben. Der Markt liegt am Rand von Drögeheide, das von Wald umgeben ist. Der Täter habe schwarze Arbeitskleidung getragen und das Geld in einen beigefarbenen Stoffbeutel gepackt.