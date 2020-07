Landtag : Maskenpflicht in Mecklenburg-Vorpommern wird verlängert

Die Maskenpflicht in Mecklenburg-Vorpommern wird verlängert. Regierungssprecher Andreas Timm teilte am Montagabend nach einer Beratung innerhalb der Landesregierung unter Beteiligung der Regierungsfraktionen mit: «Wir sind uns einig, dass die Maskenpflicht bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wie geplant verlängert wird. Die entsprechende Verordnung wird morgen im Kabinett verabschiedet.»

von dpa

06. Juli 2020, 20:49 Uhr