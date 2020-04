Gesundheit : Maskenpflicht für Patienten in Arztpraxen im Nordosten

Die Maskenpflicht in MV wird auf Arztpraxen ausgeweitet. Dafür können Menschen, die hinter einer Plexiglasscheibe arbeiten, auf einen Mund-Nase-Schutz verzichten.

von dpa

28. April 2020, 15:34 Uhr

Patienten müssen in Arztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern künftig auch eine Maske tragen. Dies hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte. «Die Maske soll beim Besuch einer Arztpraxis mitgebracht und vor dem Betreten der Praxis angelegt werden.»

Möglich seien wie im Einzelhandel eine Alltagsmaske, ein Schal oder ein Tuch. Die Maskenpflicht gelte auch in Psychotherapie-Praxen und in Praxen anderer Gesundheitsberufe. In den Räumlichkeiten sei ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Wer hinter einer Plexiglasscheibe sitzt - zum Beispiel am Tresen einer Arztpraxis - muss Glawe zufolge keinen Mundschutz tragen. Auch Kinder bis zum Schuleintritt sowie Menschen, die aus medizinischen oder psychischen Gründen keine Maske tragen können, seien davon befreit.

Seit Montag gilt in Mecklenburg-Vorpommern eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Sie wird nach ersten Einschätzungen überwiegend gut eingehalten. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, kann mit einem Bußgeld von 25 Euro bestraft werden.