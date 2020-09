Kommunen : Maskenpflicht auch bei Kommunalwahlen

Die Maskenpflicht gilt in Mecklenburg-Vorpommern auch für die in diesem Jahr noch geplanten Kommunalwahlen. Darauf hat das Innenministerium am Dienstag in einem Schreiben an die Gemeindewahlbehörden hingewiesen. Darin heißt es, dass in den Wahllokalen der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Menschen außerhalb des eigenen Hausstands zu wahren sei. Dafür seien auch Tische und Stühle entsprechend aufzustellen.

von dpa

01. September 2020, 17:44 Uhr