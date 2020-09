Landtag : Martin: Keine Leerstellen in Kunst und Kultur zulassen

Der vom Land aufgelegte 20 Millionen Euro-Schutzfonds für Kunst und Kultur ist nach den Worten von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) noch gut gefüllt. Doch gehe sie davon aus, dass die bereitgestellten Mittel nun rasch abfließen. Die ersten Monate der Corona-Krise hätten Einrichtungen wie Theater und Konzerthäuser noch mit Kurzarbeit und den regulären Zuwendungen überbrücken können. «Der Bedarf wird jetzt sichtbar. Wir wissen, dass sehr viele Anträge in der Pipeline sind», sagte Martin am Freitag im Landtag in Schwerin in einer von der Linksfraktion beantragten Aussprache.

von dpa

25. September 2020, 12:46 Uhr