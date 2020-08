Schulen : Martin: Corona-Krisenszenario für Schulen wirkt

Bei den ersten Corona-Fällen an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach Überzeugung von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) das zuvor entwickelte Krisenszenario bewährt. Es sei lokal jeweils rasch reagiert worden, um die Gesundheit der Lehrer und Schüler zu schützen. Gleichzeitig könne damit vermieden werden, dass Schulen wieder landesweit geschlossen werden müssen. «Die Gesundheit geht vor. Wir wollen aber auch wieder Schule so weit wie es geht ermöglichen», sagte Martin am Montag in Schwerin.

von dpa

10. August 2020, 16:14 Uhr