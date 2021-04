Wissenschaft : Martin begrüßt Wissenschaftsrats-Votum für Forschungsbau

Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hat die Empfehlung des Wissenschaftsrates für einen Forschungsbau in Greifswald begrüßt.

Schwerin | Das Vorhaben habe dadurch eine wichtige Hürde genommen, sagte sie in einer Mitteilung ihres Ministeriums am Dienstag. Demnach geht es um ein Zentrum, in dem Forscher und Forscherinnen die zunehmende Häufigkeit von Krankheiten wie Diabetes, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel erforschen wollen. 65,6 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.