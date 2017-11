Musik : Marteria erwartet in Rostock emotionales Konzert

Der aus Rostock stammende Rapper Marteria wird am 1. September kommenden Jahres im Ostseestadion ein Konzert geben. Er erfülle sich mit dem Konzert unter dem Motto «Alle oder keiner» einen Kindheitstraum, es sei ein Heimspiel in «seinem» Ostseestadion vor möglicherweise mehr als 30 000 Besuchern, sagte der 34-Jährige am Dienstag in Rostock. Er sei der erste deutsche Hip-Hop-Musiker, der «in diesem wunderschönen Stadion» ein Konzert spielt. «Ich bin jetzt schon unfassbar aufgeregt, wenn ich an diesen Tag denke.» Marteria, mit bürgerlichem Namen Marten Laciny, war den Angaben zufolge jahrelang Kapitän in den Jugendmannschaften des FC Hansa Rostock und spielte auch für das U17-Nationalteam. «Alles, was ich bin, habe ich dieser Stadt zu verdanken.»