Musik : Marlower Grundschule ist Partnerschule der Festspiele MV

von dpa

19. August 2019, 17:11 Uhr

Die Festspiele MV kooperieren in diesem Schuljahr mit der Grundschule in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen). «Ein Jahr lang werden die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Marlower Loris mit Künstlerinnen und Künstlern der Festspiele Musik machen, Konzerte besuchen und Projekte auf die Beine stellen», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) bei der Überreichung der Ernennungsurkunde an die Schule. Mit musikalischen Projekten wie Workshops, Kurzkonzerten und Gesprächen mit Musikern sollen auch Kinder erreicht werden, die sonst keinen Zugang zu klassischer Musik und Konzerten hätten, sagte sie. Höhepunkt sei ein Festspielkonzert in der Schule. «Die Begeisterung für Musik kann man gar nicht früh genug wecken. Und das geht am besten durch persönliche Begegnungen und aktives Mitgestalten», sagte Festspielintendant Markus Fein.