Schiffbau : Maritimes Zuliefer-Netzwerk Maza MV auf Schiffbaumesse

Rostock/St. Petersburg (dpa/mv) - Das maritime Zuliefer-Netzwerk Maza MV wird sich in der kommenden Woche auf Russlands größter Schiffbaumesse Neva in St. Petersburg zusammen mit sechs Mitgliedsfirmen präsentieren. Trotz der Beschränkungen durch die Wirtschaftssanktionen zwischen Russland und der EU biete die Neva eine gute Gelegenheit, den russischen Markt zu erkunden und bestehende Kooperationen zu erweitern, sagte Maza-Vorstand Thomas Kühmstedt am Dienstag. In der russischen Werftindustrie existiere großer Bedarf, vor allem die Effizienz und Produktivität zu verbessern. Auf der Messe seien rund 550 Aussteller aus 36 Ländern vertreten, 15 000 internationale Fachbesucher werden erwartet.